Patti-Smith: Familien-Reunion als Booster für die Widerstandskraft

„Free Money“, bei dem sie in der Stimmung zum ersten Mal von meditativ auf kämpferisch und vorwärtsdrängend schaltet, ist ein erster Höhepunkt. Genau wie „Beneath The Southern Cross“ und die Fusion der Songs „I Wanna Be Your Dog“ (von Iggy Pop) und „Walk On The Wild Side" (Lou Reed) in der Mitte des Sets. Dazwischen wird aber gelegentlich auch klar, was Smith eingangs meinte: Sie kann die Kraft ihrer Performance nicht durchgehend aufrechterhalten. Übel nimmt ihr das keiner. Sind Smith-Konzerte in der Arena doch immer wie ein Familientreffen, bei dem Wildfremde einander angrinsen, nur weil es so schön ist, wieder in dieser Gemeinschaft der Gleichgesinnten zusammenzukommen.