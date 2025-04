Wagners "Parsifal" in Erl: Die Entdeckung der Langsamkeit

Schon beim Vorspiel und auch immer wieder später ist er – wie auch Kundry – im Großformat als Projektion auf einem wehenden, weißen Vorhang mit Bildern des Festspielhauses im Hintergrund zu sehen. Hier dominieren mehrere riesige, abstrakte, weiße Elemente, an keltische Harfen erinnernd, die Bühne (Heike Vollmer). Sie sind verschiebbar und lassen neue Räume entstehen. In Klingsors Zaubergarten werden sie mit Farbspritzern bunt, zum Finale schief oder umgestürzt. Insgesamt eine recht nüchterne Szenerie.

Bis auf Parsifal und Kundry sind alle in zeitlosen Kostümen in Einheitsweiß (Regine Standfuss) gekleidet. Vorne ist ein mit Wasser gefüllter Mini-Pool situiert, in dem Amfortas und Kundry immer wieder ziemlich lange herumplanschen müssen.

Ziemlich nichtssagend ist die finale Schlüsselszene, wenn Parsifal, jetzt auch ganz in Weiß, mit dem Speer zur Erlösung Amfortas hereinspaziert, während ein liegendes Element mühsam hochgezogen wird. Alles wirkt eher zäh und wenig emotional umgesetzt.