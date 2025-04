Operngala der Osterfestspiele: Ein gesungener Liebesreigen

Von: Helmut Christian Mayer

„O Mond, fern am hohen Himmel, dein Licht sieht weit in die Ferne“: Wunderbar, berührend und zu Herzen gehend ist das berühmte „Lied an den Mond“ aus Antonín Dvořáks Oper „Rusalka“.

Dies zu vermitteln, gelang Sondra Radvanovsky leider nicht ganz, denn es fehlte ihr an Innigkeit und leisen Tönen. Und auch sonst trumpfte die aus den USA stammende Sopranistin bei einer Operngala der Salzburger Osterfestspiele im Großen Festspielhaus mit ihrer enormen Stimmkraft allzu sehr auf.

Stets imponierte sie jedoch mit mühelosen Spitzentönen und wunderbarer Phrasierung. Darüber hinaus begeisterte die Sängerin das Publikum auch noch mit der berühmten Briefszene der Tatjana aus Peter Iljitsch Tschaikowskis Oper „Eugen Onegin“ sowie einer Arie der Lisa aus „Pique Dame“.