Höchste Liedkunst: Diana Damrau und Jonas Kaufmann im Musikverein

Überbordender Applaus

Den Applaus, der sich in diesen klug konzipierten Dialog aus Liedern drängt, kann Deutsch, der als einfühlsamer, wendiger, Partner am Klavier agiert, mit fließenden Übergängen meist in Schach halten. Anders beim Mahler-Block, den Damrau mit einer Auswahl aus „Des Knaben Wunderhorn“ brillant beginnt. So manche Textzeile kommentiert sie verschmitzt, lässt die Ironie spüren und betört auch hier mit ihren Koloraturen.