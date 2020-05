Parov Stelar: "Reiner Retro ist zu wenig"

Der Erfolg Parov Stelars in Österreich steht in keinem Verhältnis zu seiner Bekanntheit im Ausland. Sein Tourplan führt den Linzer durch ganz Europa, besonders im Osten ist Parov Stelar eine richtig große Nummer. Das 2009 erschienene Album "Coco" erreichte Platz 3 der griechischen Charts, die Single "Booty Swing" schaffte es sogar auf Platz 2 der US-amerikanischen Elektronikcharts. In Bukarest spielte Parov Stelar - nach eigenen Angaben - vor 45.000 Menschen, zu seinem Konzert in der Wiener Rinderhalle kamen vergangenes Jahr knapp 4.000 Besucher.