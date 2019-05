Parov Stelar: "Linz hatte musikalisch Vorreiterrolle“

Der schönste geheime Platz in Oberösterreich, den Sie uns verraten können?

Wenn du von Lichtenberg nach Puchenau und weiter nach Ottensheim fährst: Ein Blick über das ganze Mühlviertel und die Donau. Früher bin ich da, wenn die Gedanken nicht zur Ruhe kommen wollten, mitten in der Nacht hingefahren. Ein Kraftplatz. Ich habe da viel Zeit verbracht. Manchmal vermisse ich diesen Platz sehr.

Welche Musik lief dabei?

Solche Momente habe ich immer in Stille erlebt, ohne Musik. Wenn du den ganzen Tag im Studio sitzt und Beats hörst, ist es irgendwann genug. Wenn ich im Taxi am Weg zu einem Auftritt bin, bitte ich immer darum, die Musik abzudrehen. Stille ist der Luxus der Musiker.

Als Jugendlicher haben Sie als Nebenjob am Wochenende Bierfässer gereinigt. Die beste Brauerei in Oberösterreich?

Das Hofstettner Bier aus St. Martin im Mühlkreis.

Sie sind bekennender Genießer. Ihre Oberösterreich-Lokalempfehlungen, bitte.

Das kann nur der Kepplinger-Wirt in St. Johann sein.

Was muss man dort bestellen?

Wurscht was. Einmal hatten wir im Sommer Tour-Pause und ich bin 15 Tage hintereinander hingegangen. Am 16. Tag hatte ich keine Zeit. Der Junior-Chef, Heinz Kepplinger, hat mich gleich angerufen und gefragt: Ist eh alles in Ordnung?

Sie leben Großteils in Ausland, auf Mallorca. Welche Eigenschaft, die besonders oberösterreichisch ist, wird Ihnen da an Ihnen selbst bewusst?

Handschlagsqualität. Der Fließenleger hier legt die Fließen, wie er das bei sich zu Hause tun würde – Handwerkerehre. In Spanien versucht der, so schnell wie möglich fertig zu sein – oder kommt erst gar nicht. Die Oberösterreicher sind sehr verlässliche Menschen.

Parov Stelar wird 1974 in Linz als Marcus Füreder geboren. Er gilt als einer der Pioniere der Musikrichtung Elektro-Swing und ist der aktuell wohl erfolgreichste lebende Musiker aus Österreich. Mit Live-Band tourt er durch die ganze Welt. Stelar ist mit der Sängerin Lilja Bloom verheiratet und lebt mit dem gemeinsamen Sohn Max auf der Insel Mallorca.