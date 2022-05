Parov Stelar hat Freiheit in den Songs und Dämonen auf der Leinwand

„Es gibt so viele schöne Städte, aber vergesst doch nicht Odessa mit den Gauklern und den Spielern.“ Das ist die Grundaussage von „AKH Odessa“, einer lebensfrohen Hommage an die ukrainische Stadt. Parov Stelar hat sie für sein neues Album „Moonlight Love Affair“ in ein Club-Gewand gekleidet.

Jetzt muss er sich dafür rechtfertigen. Denn mit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine hat der Song von Georgij Makazarias Russian Gentleman Club eine Brisanz bekommen, die nie beabsichtigt war.