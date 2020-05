Wo fängt der Vanillepuddig an?

Wenn Sie Federn statt Haare haben könnten, wäre Ihnen das lieber?

Pardon, die Frage kommt ein wenig überfallsartig. Nehmen wir eine andere, einfachere: Wann hört die Vanillesauce auf, und wo fängt der Vanillepudding an?

Oder: Wären Sie ein bisschen verstört, wenn jemand zu Ihnen sagte: „He, ich geh nur kurz in die Hirntumorzentralambulanz und schau dann etwas später am Abend vorbei“?

Es gibt genügend Fragen. Hunderte. Das ganze Buch des ehemaligen Dachdeckers, gelobten Romanautors und amerikanischen Literaturdozenten Padgett Powell (University of Florida) besteht aus Fragen.

Das war nämlich so: Irgendwann hat er nur noch lachen können, wenn ihn seine Studenten löcherten: Ob der Dichter X das so oder so gemeint habe und so weiter ...

Hat sich Padgett Powell also spaßhalber hingesetzt und zusammenhanglos weitergesponnen: Wie stehen Sie zur Kartoffel? Würden Sie einem vegetarischen Tierarzt trauen? Möchten Sie gern irgendwas sagen?