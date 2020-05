Pablo Nerudas Tod von Richter untersucht

Autor Antonio Skármeta, ein 1940er-Jahrgang, war nach dem Putsch in West-Berlin im Exil. Als die Demokratie zurückkehrte, amtierte er in Deutschland als chilenischer Botschafter. Er hat sich schon einmal vor Neruda und der Poesie verneigt, auch daran werden wir (gern) erinnert. "Mit brennender Geduld" heißt der Roman, den der in Italien berühmte Schauspieler Massimo Troisi in einer Buchhandlung entdeckte. Er blätterte ... und rief flehend einen Produzenten an, er möge die Rechte kaufen. Daraus wurde der "Il postino" (1994), der 18 Filmpreise bekam. Pablo Neruda war zwar in Wirklichkeit auf Capri im Exil - im Film ist er es halt auf der Insel Salina an der Nordküste Siziliens.