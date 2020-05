OTTOs GeSCHENK

Ich hab meine Jugend nie gern als Jugend genossen, ich wollte immer älter sein. Jetzt hab ich überhaupt keine Lust mehr aufs Altsein. Ich bin bös aufs Alter, wenn ich sehe, welche wunderbaren Menschen es mir wegnimmt. Ich fürchte die Geburtstagsreden, die Nekrologen ähneln. Aber ich bin das Gefühl noch nicht los, dass ich mich teilen, also mitteilen will. Und ich bin meinen Kindheitsschrecken (als in der Nazizeit diskriminierter "Halbjude") dankbar. Darauf wuchs mein Talent – auf’m eigenen Mist. Ich liebe es, wenn das Publikum keinen Heißhunger nach jedem Blödsinn hat, sondern Appetit auf Unterhaltung. Es wird sowieso unvermeidlich sein, dass die Leut’ lachen.

Spüren Sie Materialermüdung?

Der letzte Kopfstand auf der Bühne ist schon gute zehn Jahre her ("Othello darf nicht platzen"). Und mit dem Eislaufen war Schluss, als mich einer angerempelt hat – und zum ersten Mal in meinem Leben nicht er, sondern ich am Boden lag.

Wann sind Sie denn zuletzt aufs Eis tanzen gegangen?

Neulich. Und Sie wissen ja, was neulich in meinem Alter bedeutet: meistens fünf Jahre. Was das Körperliche betrifft, fehlen mir viele Einzelheiten. Die Beine zum Beispiel – und die Luft. Aber ich nütze mittlerweile meine Gebrechen am Theater wie ein Quicktänzer (reifer Gigolo) zu Sekunden der Geschicklichkeit. Man spielt alte Rollen natürlich besser, wenn man schon eine gewisse Erfahrung mit dem Scheitern hat. Man sollte wissen, dass man im Alter viel Lächerliches tut und man sollte lernen, darüber zu lachen. Das Wichtigste ist Zärtlichkeit, sie währt am längsten. Dazu gehört auch Unfreundlichkeit – das ist nicht untypisch für eine gute Freundschaft und sogar für eine große Liebe. Die beste Basis ist die Unkenntnis der Schwächen.

Wie haben Sie Ihre Frau erobert?