Otto Schenks Ehefrau Renée mit 96 Jahren gestorben

Renée Schenk starb heute, am 7. April, nach langer Krankheit im Alter von 96 Jahren in der Villa Schenk am oberösterreichischen Irrsee. Dies teilte das Theater in der Josefstadt der APA mit. Die Schenks gehörten seit ihrer Heirat 1956 zu den bekanntesten Proponenten der Bühnen- und Theaterszene Österreichs.

Kennengelernt hatten sich die beiden am Max-Reinhardt-Seminar, wo auch Renée - noch unter ihrem Mädchennamen Michaelis - studierte. Anfangs war Renée Schenk, die von ihrem Ehemann liebevoll „Mika“ genannt wurde, selbst noch als Schauspielerin aktiv, bevor sie die eigene Karriere auch zugunsten ihres Otto aufgab.So wirkte sie etwa in der legendären ORF-Serie „Familie Leitner“ als Maria mit. Und an der Josefstadt war sie etwa als Ida in „Bei Kerzenlicht“ von Karl Farkas und Siegfried Geyer, als Daisy Delahay in der Boulevardkomödie „Charleys Tante“ und zuletzt 1968/69 als Yvonne in „Herzliches Beileid“ von Georges Feydeau zu erleben.