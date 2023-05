Otto Schenk steht auch an seinem 93. Geburtstag auf der Bühne

"Wir folgen Otto Schenks Schaffen durch die Jahrzehnte und zeigen, wo er überall an seinen Geburtstagen spielte: an der Josefstadt, im Salzburger Festspielhaus, in New York, usw", erklärte Fechter in einer Aussendung. "Das Programm überrascht mich immer wieder selbst, wenn ich die einzelnen Ausschnitte sehe und mich zurückerinnere und meine Gedanken mit dem Publikum teilen kann", so Schenk.