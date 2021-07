Wenn die Wahrheit ein scharfes Messer ist ...

Da bewahrheitet sich das alte Sprichwort: Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Und überhaupt: Was ist die Wahrheit?

Und gibt es derer vielleicht sogar mehrere? Je nach Standpunkt. „Other Desert Cities“, 2011 in New York uraufgeführt, war für den Pulitzer-Preis nominiert. Vienna’s English Theatre hat sich die Europapremiere des spannenden Dramas von Jon Robin Baitz in der Regie von Jane Page gesichert.

Beim weihnachtlichen Familientreffen werden alte Wunden aufgerissen, als die nach Jahren heimgekehrte Tochter ihren erzkonservativen, republikanischen Eltern eröffnet, ihre Memoiren veröffentlichen zu wollen. Eine Abrechnung, die an Familiengeheimnissen rührt: Haben die Eltern – Victoria Lennox herrlich sarkastisch und Roger Forbes hochemotional – ihren Sohn in den Selbstmord getrieben? Nicht ganz überzeugend im etwas geschwätzigen Stück, dem Striche gutgetan hätten: Kate Sissons als rebellische Tochter, die die ältere Generation herausfordert und erkennen muss: „Die Wahrheit zu sagen, ist ein teures Hobby.“

