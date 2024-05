"Otello" wieder an der Wiener Staatsoper: Ein auftrumpfender Rollendebütant

Auch die übrigen Hauptrollen sind mit lauter Rollendebütanten besetzt: So wird die australische Sopranistin Nicole Car als Desdemona ihrer zugedachten Rolle, nämlich eine Lichtgestalt zu sein, voll gerecht. Sie zeigt ihre reine Unschuld mit innigen Pianotönen und zarten, gefühlvollen Phrasierungen auf sehr hohem lyrischem Niveau. Besonders das „Lied von der Weide“ wie auch das von berechtigten Todesahnungen gezeichnete „Ave Maria“ werden durch wunderbare Töne zum Ereignis.

Der Intrigant Jago besticht in der Person des Igor Golovatenko mit ungemeiner Bühnenpräsenz. Sein edler Bariton ist reich an Nuancen. Er verfügt über ein kräftiges Volumen und stahlt vor allem eine immense bösartige Dämonie aus. Er ist ein Jago zum Fürchten. Spannungsvolle Wirkung erzielt er so auch bei seinem berühmten „Credo“.

Alessandro Liberatore als Cassio gefällt mit seinem hellen, lyrischen, etwas kleinen Tenor. Von den anderen kleineren Partien, die alle sehr ordentlich besetzt, gefallen noch besonders Margaret Plummer als Emilia und Carlos Osuna als Roderigo. Extra erwähnt sei noch der stimmgewaltig und homogen singende Staatsopernchor (Thomas Lang).