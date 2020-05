Ostrowski spricht über Ott und die Welt

Die Rolle erinnert an "Nacktschnecken" und "Contact High", studentische Loser, die ihre finanzielle Lage aufbessern wollen und etwas planen. Waren Sie es, der diese spezielle Note ins Drehbuch hineingebracht hat?

Nein, Horst und Toni waren von Anfang an so gezeichnet - der eine eher passiv, sitzt meistens zuhause und wird dann cholerisch. Und der andere, der alles leicht nimmt und auf sich zukommen lässt. Ich finde aber, dass die Figuren sehr unterschiedlich sind. Der Max aus "Nacktschnecken" ist einer, der große Ideen hat, große Reden schwingt, aber dann doch unsicher ist. Der Toni Cantussi ist dagegen die absolute Naivität, hat kein Interesse an großen Theorien - Der will gern ein gutes Auto haben, und möglichst pudern, wenn's geht und was Gutes zum Essen und Trinken haben. Was ähnlich ist, ist das Milieu des nicht ganz gelungenen Lebens. Die ist ganz eindeutig da.



Sie kehren immer wieder zu Figuren in diesem speziellen Milieu zurück. Macht das auch Spaß, diese "Loser" zu verkörpern?

Ich kann mich mit diesen Typen sehr gut identifizieren. Es interessiert mich, so ein Leben zu erzählen, weil darin ein sehr großes komödiantisches Potenzial steckt, weil es aber auch eine Realität aus unserem Leben widerspiegelt. Diese auf Hochglanz polierten Fernsehfilme interessieren mich weniger. Ich weiß nicht, wer diese Menschen in schön gebügelten Hemden sind, die mir in den aufgeräumten Wohnungen begegnen. Die gibt's nur im Fernsehen. Auch "Nacktschnecken", mein erstes Drehbuch, war vielleicht auch eine Reaktion darauf, die Welt so zu zeigen, wie ich sie kenne und lustig finde.

Das war davor unterrepräsentiert, hatte ich den Eindruck. Die Drehbücher von "Nacktschnecken", "Kotsch" und " Elfriede Ott" wurden in einer ähnlichen Zeit geschrieben.



Und wie lange wird es Spaß machen, diese Rollen zu verkörpern?

Wenn man sich die Judd Apatow-Filme ansieht, z.B."Beim ersten Mal". Da ist auch Seth Rogen immer mit von der Partie - auch als Drehbuchschreiber, Hauptdarsteller - und keiner fragt ihn: Warum spielen Sie mit Mitte Dreißig noch diese Typen? Das sind einfach Genrefilme, die manchmal das Genre erweitern. Da geht's mehr darum: Worauf hat man Lust in einer Gruppe und was hat eine Relevanz? Und so lange macht man das. Sobald man das Gefühl hat, dass es uninteressant wird, macht man's nicht mehr.