Osterfestspiele ziehen vor Gericht

Im aktuellen Verfahren fordern die Osterfestspiele Geld von zwei Rechtsanwälten: Sie sollen über Jahre hinweg Zahlungen für den fristlos entlassenen Ex-Geschäftsführer Michael Dewitte durchgeführt haben. " Dewitte hatte darauf aber keinen vertraglichen Anspruch", betont Festspielanwalt Alfred Hammerer. Auch der ehemalige technische Direktor der Festspiele, Klaus Kretschmer, und eine Wiener Steuerberatungskanzlei sollen Schadenersatz leisten.

Kretschmer soll über die Kanzlei einen 300.000-Euro- Transfer abgewickelt haben: Das Geld soll als Provision für eine 2,5 Millionen Euro Spende eines Kunstmäzens an Dewitte gegangen sein.

Die Angeklagten streiten die Vorwürfe ab. Sie hätten ordnungsgemäß gehandelt.

Kretschmer blieb am Mittwoch dem Gericht fern. Er wird aber in zwei Wochen einvernommen werden. Der 51-Jährige beging kurz nach seiner fristlosen Entlassung Anfang Februar 2010 einen Selbstmordversuch, von dem er sich noch immer nicht erholt hat.

Anwalt Hammerer geht unterdessen davon aus, einen Großteil der Klagesumme zugesprochen zu bekommen. Geld, das den Osterfestspielen durchaus gelegen kommen würde. Denn der vom Skandal verärgerte Kunstmäzen hat seine 2,5 Millionen Euro Spende derzeit ruhend gestellt.