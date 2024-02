Oskar Kokoschka-Preis geht an Schweizer Künstlerin Miriam Cahn

Einer der höchstdotierten und prominentesten Kunstpreise Österreichs geht 2024 an die Schweizer Künstlerin Miriam Cahn. Der mit 20.000 Euro dotierte Oskar Kokoschka-Preis wird alle zwei Jahre von einer zehnköpfigen Jury unter Vorsitz der Rektorin der Universität für angewandte Kunst Wien für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Bildenden Kunst an nationale oder internationale Künstler und Künstlerinnen vergeben - nach Namen wie Yoko Ono oder Gerhard Richter steht nun eine Malerin am Podest, die für ihre abgründigen, teils unheimlichen Gemälde berühmt ist. In Österreich zu sehen waren diese etwa 2019 im Kunsthaus Bregenz oder 2022 in der Schau "Edvard Munch. Im Dialog" in der Albertina.

„Mit Miriam Cahn wird eine Künstlerin ausgezeichnet, die in ihren Gemälden, Zeichnungen, Aktionen und Installationen seit den 1970-er Jahren Themen wie Flucht, Krieg, Gewalt und Geschlechterrollen reflektiert. Sie entwickelte dafür eine einzigartige künstlerische Sprache, die ihr Publikum auf drastisch-affektive Weise adressiert und durch ihre Konsequenz und Radikalität besticht“, begründete Angewandte-Rektorin und Juryvorsitzende Petra Schaper Rinkel am Sonntag die Entscheidung in einer Aussendung.