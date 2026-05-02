Große Veränderungen bei den Oscars: Neue Regeln bei nächster Verleihung

Bei der 99. Oscar-Verleihung im kommenden März werden neuen Regeln eingeführt. Größere Veränderungen gibt es in der Sparte Internationaler Spielfilm. Bisher wurden als Kandidaten für den sogenannten Auslands-Oscar die jeweils offizielle Auswahl eines Landes zugelassen. Nach den neuen Regeln kann nun zusätzlich ein fremdsprachiger Film beim Oscar-Rennen mitmachen, der zuvor einen wichtigen Festival-Preis gewonnen hat, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit.

Zu den wichtigen Festival-Preisen zählen etwa die Goldene Palme in Cannes, der Goldene Bär bei der Berlinale oder der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig. Neu ist auch, dass nicht mehr das Einsendeland, sondern der Film als Nominierter angeführt wird. In den Oscar-Sockel werde der Name der Regisseurin oder des Regisseurs mit dem Filmtitel eingraviert, hieß es.