Kultur

Oscar-Statue ging auf Flug nach Frankfurt zwischenzeitlich verloren

Preisträger Pawel Talankin musste seinen für seinen Film "Ein Nobody gegen Putin" erhaltenen Preis als Gepäck aufgeben.
01.05.2026, 20:24

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Der Oscar-Preisträger Pawel Talankin ist seinen Goldjungen zwischenzeitlich auf kuriose Weise losgeworden: Der Dokumentarfilmer sei auf dem Weg nach Frankfurt am New Yorker Flughafen aufgefordert worden, den für seinen Film "Ein Nobody gegen Putin" erhaltenen Preis als Gepäck aufzugeben, schrieb sein Kollege David Borenstein auf Instagram. Doch danach habe jede Spur des wertvollen Filmpreises gefehlt. Über die Plattform baten sie die Lufthansa um Hilfe - mit Erfolg.

Lufthansa teilte nun mit, der Oscar sei wieder aufgetaucht. Über die Umstände des Verschwindens konnte ein Sprecher zunächst keine Angaben machen. "Wir können bestätigen, dass sich die Oscar-Statue mittlerweile in unserer Obhut in Frankfurt befindet. 

Oscar-Statue für fast 80.000 Dollar versteigert

Wir stehen bereits in direktem Kontakt mit dem Gast, um die persönliche Übergabe schnellstmöglich zu arrangieren. Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten aufrichtig und haben den Eigentümer um Entschuldigung gebeten", hieß es in einer Stellungnahme der Fluggesellschaft.

Borenstein zufolge war dem Russen die Trophäe von Sicherheitspersonal abgenommen worden mit der Begründung, sie könne als Waffe an Bord benutzt werden. Sie sei dann in einem Karton als Gepäck aufgegeben worden, so der Filmemacher.

Oscars Instagram
Agenturen  | 

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