"Eine Ode an die Frauen"

Verstärkt wurde die Kontroverse durch ein erstes Video, in dem Models oben ohne (und unten nur spärlichst "mit") zwischen Thicke und Williams tanzten.

Eine Vorgeschichte, mit der Williams Erklärungen bezüglich "G I R L" wie eine Entschuldigung oder Reaktion auf die "Blurred Lines"-Kontroverse wirken. Doch das bestreitet der 40-Jährige Amerikaner später beim Pressegespräch mit dem KURIER in einem Londoner Hotel: "Ich glaube, die Frauen, die sich von ,Blurred Lines‘ angegriffen fühlten, taten das aufgrund des Videos. Denn im Text sagen wir deutlich, dass wir Männer nicht die Macker sind. Nein, ich hatte eigene Gründe, das Album so zu nennen. Denn ich habe immer davon geträumt, eine Platte zu machen, in der es nicht um mich geht, sondern um etwas viel Größeres."

Das Größere, das wird in den Texten von "G I R L" schnell deutlich, ist aber nicht vorwiegend der Feminismus, sondern die Frau als wunderbares, faszinierendes Wesen. Themen der Songs: körperliche Anziehung, Sex und Partner-Werbung.

Musikalisch orientiert sich Williams am Party-Sound der 70er-Jahre, gibt funkigen Gitarren viel Raum, erinnert mitunter an den frühen Michael Jackson – und bleibt so eigenständig, kantig und brillant einfallsreich, wie man ihn als Produzent kennt. Mindestens fünf potenzielle Charts-Renner hat er auf der CD – neben dem aktuellen Super-Hit "Happy". Die zu kreieren, sagt er, sei ihm viel leichter gefallen, als alles, was er 2006 für sein erstes Solo-Album aufnahm, weil er nicht über sich selbst schreiben musste: "Ich kann mich nur schwer selbst analysieren und beurteilen", sagt er. " Außerdem ist es mir langweilig, über mich selbst zu reden. Da kommt nur Prahlerei raus – Gebrabbel darüber, mit wem ich ausgehen will, wo ich wohnen will, welches Auto ich fahren will." Er sei zwar noch ein großes Kind, erzählt er, liebe immer noch Sponge Bob. Aber auf eine "nicht aktivistische Weise" wolle er etwas gegen das Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau tun.