Neil Patrick Harris will nichts dem Zufall überlassen

Oscar-Gastgeber Neil Patrick Harris (41) probt die Verleihung der begehrten Trophäen schon mal zu Hause. Die meisten Texte für die Oscar-Verleihung am 22. Februar habe er bereits seinem Ehemann vorgetragen. "Er ist ein harter Kritiker. Aber seine Anmerkungen und Ideen sind durchweg exzellent", sagte der Schauspieler und Musicaldarsteller dem US-Magazin "People".

Harris, der als Frauenheld Barney Stinson in der TV-Serie "How I Met Your Mother" bekannt wurdee, tritt heuer die Nachfolge von US-Moderatorin Ellen DeGeneres an. Bei seinem Debüt als Oscar-Moderator wolle er auch nichts dem Zufall überlassen. "Ich war schon immer auf die Wortwahl erpicht. Und den Tonfall, die Tonhöhe und das Tempo." Man gebe durch die verbale Kommunikation viel von sich preis. Darum werde es bei ihm ein "stimmliches Warm Up" geben, so Harris, der zuletzt die Hauptrolle im Off-Broadway-Musical "Hedwig and the Angry Inch" spielte.

Ganz neu dürfte dem Star die Vorbereitung auf eine Trophäenshow nicht sein. Zwei Mal gab er bereits bei der Emmy-Verleihung den Ton an, vier Mal moderierte er die Tony Awards für die besten Theaterstücke und Musicals. Seit vergangenen September ist Harris mit seinem langjährigen Partner David Burtka verheiratet.