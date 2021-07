Der nackte Oscar-Präsentator

Der Fernsehstar mit Musicalerfahrung startete mit einer Gesangseinlage und besang "Moving Pictures", also bewegende Filme der älteren und jüngeren Geschichte. Für Lacher sorgte weniger Harris selbst, sondern eher sein Schattenriss, der auf der Mega-Leinwand hinter ihm ein Eigenleben entwickelte. So verdeckte der Schatten etwa den Schritt vonSharon Stone in der berühmten "Basic Instinct"-Verhörszene.

Beim Schwenk auf Benedict Cumberbatch sah man den Briten an einem Flachmann nippen, noch überraschender dann die Aktion von Jack Black. Der Schauspieler stand plötzlich auf, und bereitete dem Schwelgen in Hollywood-Romantik ein abruptes Ende. In einer Tirade sang er gegen die Blockbuster- und Fortsetzungs-Maschinerie an, deutete dann ein Selfie an, bevor Harris dann wieder übernahm und die Showeinlage brav zu Ende brachte.

