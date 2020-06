Wer räumt bei den Oscars ab?

Wenn es nach den Buchmachern geht, steht eine Gewinnerin der diesjährigen Oscar-Verleihung in der Nacht von Sonntag auf Montag bereits fest. Dass Cate Blanchett den Oscar für ihre Darstellung einer New Yorker Upper-Class-Neurotikerin in Woody Allens "Blue Jasmine" überreicht bekommt, gilt in Expertenkreisen als gesichert.

Bei den Männer scheint hingegen noch alles offen zu sein. Leonardo DiCaprio könnte seine vierte Nominierung ("The Wolf of Wall Street") endlich in Gold verwandeln. Aber auch Bruce Dern (" Nebraska") und Chiwetel Ejiofor ("12 Years a Slave") stehen hoch im Kurs.