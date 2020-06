50 Jahre Welterfolg "Sound of Music" - Salzburg will mitnaschen

In Salzburg haben das Landestheater mit einer gelungenen Produktion des Musicals versucht, den Stoff populär zu machen. Auch das Salzburg Museum hat seinen Beitrag geleistet mit einer Ausstellung zum Thema. Dazu gibt es Kochbücher der Familie Trapp, jede Menge Sightseeing sowie Konzertreihen mit Dinner in Salzburg. Außerdem sind ein Chorfestival im Juni und eine "Sound of Music"-Gala in der Felsenreitschule am 17. Oktober geplant. Wesentlich schwerer tut sich Salzburg aber mit einem von Touristikern empfohlenen "Sound of Music"-Museum. Die Lokal-Politik präsentiert regelmäßig Pläne, die Räume im ehemaligen Barockmuseum im Mirabellgarten sind reserviert, und das Salzburg Museum ist mit der Ausarbeitung eines Konzeptes beauftragt - Konkretes aber gibt es noch nicht.

Stattdessen wurde heute, Dienstag, ein Buch von Maria Franziska von Trapp präsentiert. Die Erinnerungen des jüngsten Trapp-Kindes erscheinen ein Jahr nach ihrem Tod im April 2014 und zu ihrem 100. Geburtstag als "Die wahre Geschichte der Villa Trapp". Das Buch von Marianne Dorfer und Christopher Unterkofler erzählt auf 120 Seiten in englischer und deutscher Sprache die Geschichte der Villa Trapp in der Zeit von 1922 bis 1938. Übersetzungen in andere Sprachen sind geplant. Erschienen ist das Buch im Salzburger Kulturverlag Polzer.