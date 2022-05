Oscar-gekrönter Komponist Vangelis 79-jährig gestorben

Evangelos Odysseas Papathanassiou, besser bekannt als Vangelis, ist tot. Der griechische Musiker starb im Alter von 79 Jahren, wie am Donnerstagabend bekannt wurde. Das Musikmachen brachte er sich selbst bei. Mitte der 1960er Jahre sorgte er mit der Band Forminx bei jungen Griechen im ganzen Land für Begeisterungsstürme. „Jeronimo Yanka“, „Love Without Love“ sowie „Our Last September“ waren ihre Hits.

Niemand konnte damals ahnen, dass der junge Musiker aus der mittelgriechischen Hafenstadt Volos rund 15 Jahre später den Oscar für die Komposition des Soundtracks zum Film „Chariots of Fire“ (Die Stunde des Siegers) gewinnen würde. Vangelis wollte eigentlich Maler werden und studierte an der Akademie der Guten Künste in Athen. Die Musik brachte er sich selbst bei. 1968 zog er nach Paris und hatte dort zusammen mit den griechischen Musikern Demis Roussos und Loukas Sideras seinen ersten internationalen Erfolg - zusammen bildeten sie die Gruppe Aphrodite's Child. Vangelis komponierte die Musik zur LP „666“, die als ein Klassiker des progressiven Rock gilt.

Nach dem Oscar für „Chariots of Fire“ kam ein Erfolg nach dem anderen, darunter die Soundtracks für „Blade Runner“ und „1492 - Die Eroberung des Paradieses“ („Conquest of Paradise“). Anfang des neuen Jahrtausends begann Vangelis auch mit Orchestermusik zu experimentieren. 2002 komponierte er die Musik zur Fußball-WM in Südkorea und Japan. 2004 folgte die Filmmusik für Oliver Stones Filmversion von Alexander dem Großen. 2012 bei den Olympischen Sommerspielen in London wurde seine Single „Chariots of Fire“ sowohl bei der Eröffnungsfeier als auch als Begleitmusik zu den Medaillenzeremonien verwendet.