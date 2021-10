„Orphée et Eurydice“ in der Kammeroper Mythen, angestrengt ins Heute geholt

Von Susanne Zobl

Orphée ist eine Frau und liebt ihre Eurydike. Ein Video erzählt von ihren glücklichen Tagen. Regisseur Philipp M. Krenn holt den Orpheus-Mythos in die Gegenwart, konkret in ein Hospiz. Christian Andrè Tabakoff hat die Bühne der Kammeroper in ein Krankenzimmer verwandelt. Eurydice ist eine Koma-Patientin.