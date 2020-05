ORF-Wahl: Wrabetz will mehr Geld

Zweitens: Die Gebühren sollen an die Inflation angepasst - sprich erhöht - werden. Drittens strebt Wrabetz eine Ausweitung der Werbezeiten sowie weitere Erleichterungen bei den Werbebeschränkungen an. Und viertens möchte er neue Geschäftsfelder entwickeln, indem er "Möglichkeiten der werblichen Nutzung" von On-Demand-Möglichkeiten prüfen lässt.

Dafür soll der "Sparparagraf" im ORF -Gesetz - er sieht vor, dass der ORF im Gegenzug zur Gebührenrefundierung Kosten senkt - überarbeitet werden, findet Wrabetz: Die Bestimmung würde den ORF "in seiner Entwicklung und auch strukturellen Neuaufstellung" massiv hemmen; das Sparen komme jetzt an seine Grenzen. Auch in Sachen Personalentwicklung möchte Wrabetz "wieder in die Offensive" gehen.



All diese Maßnahmen seien notwendig, um den " ORF als Leitmedium" - so der Titel von Wrabetz' Schrift - zu erhalten.

Dafür verspricht der amtierende und wahrscheinlich zukünftige ORF-Generaldirektor eine "Programmoffensive". Wrabetz plant u.a. eine Dokureihe zur österreichischen Geschichte und ein neues Medienmagazin. Außerdem diverse Initiativen a la "Licht ins Dunkel" und eine neue Jugendplattform "Idee Österreich".



Die Punkte aus dem Wrabetz-Programm finden Sie im Detail im Link unten.