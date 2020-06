ORF reist mit Universum durch Österreich

Auf "Almsommer" folgt am 19. Juli Kurt Mündls " Wörthersee – Bühne für Tier und Mensch", am 26. Juli "Im Bann der Berge" und am 2. August "Mariazeller Land – Geheimnisvolle Bergwelt zwischen Ötscher und Hochschwab" von Alfred Vendl. Am 9. August wird auf ORF 2 "Traun – Ein Fluss aus Kristall" ausgestrahlt, am 16. August "Weinviertel – das weite Land", am 23. August eine Doku über den Inn und am 30. über die Zugspitze.