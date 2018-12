ORF-Journalistin Eva Twaroch unerwartet verstorben

Der ORF trauert um Eva Twaroch: Die ORF-Korrespondentin ist am Sonntag im Alter von 55 Jahren unerwartet in Paris verstorben. Das teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Twaroch war ab 1991 Leiterin des Pariser ORF-Büros.

"Ich bin zutiefst betroffen vom völlig überraschenden Ableben von Eva Twaroch. Eva Twaroch war eine herausragende Journalistin, die durch viele Jahre unser Publikum über die Geschehnisse in Frankreich informiert hat. Eva Twaroch berichtete immer aktuell mit allergrößtem Einsatz von den Brennpunkten des Geschehens und hat mit größter Kompetenz die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen analysiert und verständlich gemacht", äußerte sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz.