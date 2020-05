ORF III: "Schon mehr als einen Zuseher"

Die Genehmigung ist zwar noch nicht erteilt und der Sender geht frühestens im Oktober an den Start. Aber was soll's? Eine schöne Präsentation kann nie schaden, schon gar nicht wenige Wochen vor der ORF -Wahl. Vorgestellt wurde der geneigten Öffentlichkeit der neue Sender ORF III . Ein Spartenkanal für Kultur und Information. Ein sympathisches, höchst öffentlich-rechtliches Projekt, gegen das wirklich niemand etwas sagen kann. So wenige Wochen vor der Wahl.



ORF III wird hauptsächlich mit prominenter platzierten ORF 2 -Sendungen bespielt. Dienstags um 20.15 Uhr der "Kulturmontag", mittwochs "kreuz und quer". Das tägliche Kulturmagazin "KulturHEUTE" um 20 Uhr besteht hauptsächlich aus Kulturbeiträgen der "Bundesland heute"-Sendungen. Dazu kommen einige ambitionierte Eigenproduktionen.



Barbara Rett moderiert zwei Kultursendungen, KURIER-Kolumnist Karl Hohenlohe sucht u. a. in "Was schätzen Sie?" auf Österreichs Dachböden nach vermeintlichen Kunstschätzen. Raimund Löw moderiert das Diskussionsmagazin "Inside Brüssel", Klaus Webhofer (wie schon auf dem Vorgängersender TW1 ) "Im Klartext".



Den sieben Wochentagen sind sieben Themenblöcke zugeordnet. Montag ist Doku-Tag, am Dienstag geht es um Kunst und Kultur, am Mittwoch um Religion und Wissenschaft und am Donnerstag um Europa-Themen. Am Freitag sollen österreichische Filme gespielt werden. Samstag ist Zeitgeschichte-Tag und am Sonntag werden Opern- und Theaterübertragungen gezeigt.