ORF-Großprojekte: Kleine Änderungen

Neben den Großprojekten hat Zechner für Herbst auch noch einige "kleine, aber feine Änderungen" im Gepäck. Erneuert wird etwa der ORF-2-Vorabend. Die Inhalte der bestehenden Sendungen "Heute in Österreich", "Konkret" und "Jahreszeit" bleiben erhalten. Grundsätzlich gehe es darum, die Synergien zwischen den Hauptabteilungen sowie dem Mittagsmagazin, den Informationssendungen und den Landesstudios bestmöglich zu nutzen und die Themen aus dem Mittagsmagazin im Vorabend wieder aufzugreifen.

Der Donnerstag wird künftig zum Euro-League-Tag, damit wird die "Donnerstag Nacht" zur "Dienstag Nacht". Kleine Änderungen gibt es auch am Samstagvorabend, wo ein neues "Science Paket" das Wissenschaftsmagazin "Newton" in ein geeignetes Rahmenprogramm betten will. Einen neuen Look bekommt außerdem die "Matinee" am Sonntagvormittag.

Die Kosten für den ersten Reformschritt belaufen sich laut Zechner auf fünf bis sieben Millionen Euro netto.