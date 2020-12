ORF-Führung: Wer kann den Job noch?

Ginge es nach dem Lebenslauf, müsste ORF-Chef Alexander Wrabetz vom Stiftungsrat auch diesen Sommer wieder an der Spitze des Öffentlich-Rechtlichen bestätigt werden: Seit 1998 ist er im Direktorium des ORF tätig, seit 2006 ist er drei Mal in Folge zum Alleingeschäftsführer gewählt worden. Politisch bekämpft wurde er in unterschiedlichsten Konstellation schon von ÖVP, FPÖ als auch von Teilen seiner eigenen Partei, der SPÖ. Wrabetz hielt sich an der Spitze.

Die Begleiterscheinungen dieses erfolgreichen Machterhalts: schleppende Entscheidungen, politische Tauschgeschäfte und von Visionen wenig Spur. Wer Wrabetz wählt, wählt Kontinuität. Je nach politischer Sichtweise ist das eine Tugend oder ein Umstand, den man vermeiden möchte.