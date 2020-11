Optimistisch: Kultband Guns N' Roses kündigt Tour für 2021 an

Mit dem Slogan "Stadium Rock is Back!" haben die US-Rocker von Guns N' Roses für November 2021 eine Tournee in Neuseeland und Australien angekündigt. Dies sei die erste Tour-Bekanntgabe seit Beginn der Corona-Pandemie mit Grenzschließungen und Auftrittspausen, teilte die Band am Mittwoch mit.

Der Appetit für Livekonzerte sei groß, hieß es weiter. Die Gruppe um die Gründungsmitglieder Axl Rose, Slash und Duff McKagan plant derzeit acht Auftritte in Neuseeland und Australien.

Im Mai hatten die Rocklegenden wegen der Corona-Pandemie ihre für den Frühsommer 2020 geplante Europatournee kurzfristig absagen müssen. Einige der geplatzten Auftritte will die Band im Sommer 2021 nachholen.

Anfang August gab Guns N' Roses die neuen Termine für acht Shows bekannt, darunter in Portugal, Spanien, Schweden und Großbritannien. Neuer Wien-Termin war keiner dabei, das Konzert hier wurde endgültig abgesagt.