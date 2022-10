Opernuraufführung "At Jacob’s Well“: Der zerplatzte Traum vom Frieden

Der Sohn des Augenarztes Rudolf Leopold setzte bei der Begegnung von Jesus und der Samariterin am Brunnen an: „Dass ein jüdischer Mann mit einer Samariterin, möglicherweise sogar einer Prostituierten, in der Öffentlichkeit sprach: Das war damals ein Skandalon. In meinem Stück treffen zwei Israelis beim Jakobsbrunnen auf eine verhärmte Palästinenserin. Sie erzählt, dass sie hier einst einen jüdischen Weisen getroffen habe, der nicht nur mit ihr gesprochen, sondern auch Wasser erbeten und ihr Wasser angeboten hätte. Diese Frau ist also wie der Geist im Noh-Theater, aber da das Stück in der Gegenwart spielt, glauben die beiden Männer, dass sie eine Verwirrte ist. Im zweiten Teil beschließen sie, auf die Frau zuzugehen, die nun ,in ihrer ursprünglichen Gestalt’ als junge Samariterin wiederkehrt.“

Sein Traum wäre gewesen, wenn das West-Eastern Divan Orchestra von Daniel Barenboim die Oper gespielt hätte. Dies ist ihm nicht gelungen: Die Uraufführung bestreiten der Momentum Vocal Music Chor und das Camerata Aurea Orchester unter der Leitung von Tristan Schulze. In der Regie von Lisa Padouvas wirken u.a. Kanako Hayashi, Yuko Mitani und Adrian Eröd mit. Weitere Termine: 8. und 9. Oktober.