Opernstar Anna Netrebko muss operiert werden: Absagen in Wien

Ein akut gewordenes Problem in ihrer rechten Schulter zwingt Opernstar Anna Netrebko zu einer dringenden Operation. Dies teilte die Wiener Staatsoper am Dienstagabend mit. Netrebko muss demnach ihre Auftritte in "Nabucco" an der Wiener Staatsoper absagen. Auch das Konzert unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada am 24. Oktober 2021 im Großen Musikvereinssaal kann nicht stattfinden, teilte der Musikverein mit.

"Ich leide seit vielen Monaten an lähmenden Schmerzen in der Schulter, und mein Arzt hat mir geraten, mich dringend einer Operation zu unterziehen und danach sofort eine physische Rehabilitation zu beginnen, um das Problem zu lösen", so Netrebko. "Es tut mir leid, mein liebes Wiener Publikum diesmal zu verpassen, und ich freue mich darauf, sehr bald wieder für Sie aufzutreten."

Die neue Besetzung der Rolle der Abigaille in den "Nabucco"-Vorstellungen am 1., 6., 9. und 12. November wird in den nächsten Tagen bekanntgegeben.