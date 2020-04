Opernsängerin übt zu Hause: "Sorry für den Extra-Lärm"

Die finnische Sopranistin Karita Mattila ist mit Social-Media-Berichten einer zweiwöchigen Quarantäne, insbesondere mit einer freundlichen Entschuldigung an ihre Nachbarn viral gegangen: "Mein Ziel ist, jeden Tag zwischen 14 und 18 Uhr zwei Stunden zu üben", schrieb sie daraufüber eine zweiwöchige Quarantänezeit in ihrem Apartment. "Sorry für den Extra-Lärm." EIn Nachbar hat laut Branchenblog "Slippedisc" das Richtige zurückgeschrieben: "Wir sind dankbar für das Gartiskonzert."