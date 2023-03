Opernsängerin Sonya Yoncheva kritisiert "Vokal-Rassisten", die Opernsängerinnen und Opernsänger von heute auf unfaire Art mit der Vergangenheit vergleichen. Anlass dürfte eine Rezension ihrer "Norma" in der New York Times sein, die Yoncheva unvorteilhaft mit früheren Sängerinnen vergleiche. Sie spreche für Kolleginnen und Kollegen, die deswegen nicht mehr an der Met singen wollen, berichtet der Branchenblog slippedisc.com.

Aber auch zahlreiche Online-User vergleichen sie mit "Geistern aus der Vergangenheit", so Yoncheva: "Wenn etwas nicht mit deren CD korrespondiert, verdammen sie uns", so Yoncheva auf Twitter. Sie beklagte, dass in Foren von "verrückten" Menschen sogar über ihre Kinder abfällig geredet werde.