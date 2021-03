Opernsänger helfen Coronapatienten gegen die Angst zu ersticken

„Gesangsausbildung ist an unserem Haus tief verwurzelt“, sagt sie. Daher hatte sie auch das Personal dafür im Haus. Eine ist die Gesangsexpertin und Kreativdirektorin Suzi Zumpe. Gemeinsam mit Sarah Elkin, einer Expertin für Erkrankung der Atemwege am Imperial Hospital in London, begann Zumpe im Frühsommer ein Hilfsprogramm für Corona-Patienten, die unter Atemnot leiden, zu entwickeln.

So entstand „Breathe“.

Patienten, die an Atembeschwerden litten, wurden ermittelt. Das Angebot, einen Kurs an einem Opernhaus zu absolvieren, wurde jedoch nicht von allen ohne zu zögern angenommen. „Einige hatten zuvor noch kein Opernhaus betreten, andere wussten gar nicht, dass es die English National Opera gibt“, erzählt Jenny Mollica.

Eine von ihnen war Sheeba. Die in Kashmir geborene Sozialarbeiterin hatte jedoch Zweifel, ob sie überhaupt für einen solchen Kurs in Frage käme, denn einerseits verfüge sie über keine Kenntnisse, was Opern betrifft, und andererseits ist Englisch nicht ihre Muttersprache. Doch bald erkannte sie, dass ihre Bedenken unbegründet waren.