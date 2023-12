Opernsänger Hans Helm 89-jährig verstorben

Der Opernsänger Hans Helm ist am 23. Dezember im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte die Wiener Staatsoper, an der er "gut ein Vierteljahrhundert" als Ensemblemitglied engagiert war, am Mittwochabend in einer Aussendung mit. Der am 12. April 1934 in Passau (Deutschland) geborene Bariton war ab dem Jahr 1958 immer wieder am Haus an der Wiener Ringstraße zu Gast und ab den frühen 1970er-Jahren viel beschäftigter Teil des Ensembles.