Opernmanager und Regisseur Nicolas Joel gestorben

Der Opernmanager und Regisseur Nicolas Joel ist tot. Der ehemalige Chef der Pariser Oper (2009 bis 2014) wurde 67 Jahre alt, teilte die Oper in einer Aussendung mit. Joel hat u.a. in Wien die "Aida" mit Lorin Maazel am Pult inszeniert und weiters etwa in Mailand, San Francisco, New York oder Buenos Aires Regie geführt. Dabei arbeitete er unter anderem wiederholt mit Luciano Pavarotti. Von 1990 bis 2009 war er Chef des Theatre du Capitole in Toulouse.