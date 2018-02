Opernball: Melanie Griffith in Wien gelandet

Melanie Griffith, Stargast von Richard Lugner am Opernball, ist am Dienstagabend am Flughafen Wien-Schwechat gelandet. "Sie ist sehr nett, da gibt es nichts - aber auch total fertig", freute sich der Baumeister gegenüber der APA.

Der Baumeister und die Schauspielerin aus Los Angeles haben sogar eine gemeinsame Bekannte. "Ihre beste Freundin ist die Goldie Hawn. Die hatte ich ja letztes Jahr zu Gast. Die war auch sehr nett", sagte Lugner. Am Mittwoch wird Griffith um 13.00 Uhr in der Lugner City eine Pressekonferenz absolvieren und danach eine Autogrammstunde geben.

Die enorme Sorgsamkeit Griffiths bei der Auswahl ihres Make-up Artist - sie ließ sich Lebenslauf und Arbeitsbeispiele vorlegen - hatte Lugner zufolge übrigens einen traurigen Grund. Nach einer Krebsoperation sind auf ihrer Nase sichtbare Narben zurückgeblieben, die die US-Schauspielerin verbergen möchte.