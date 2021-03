Opern-Bass Jewgenij Nesterenko starb in Wien an Corona

Einer der führenden Opernstars seiner Generation starb in Wien an einer COVID-19-Erkrankung: Der gebürtige Russe Jewgenij Nesterenko erlag im 84. Lebensjahr dem Virus, berichtet die Presse. Bekannt war er unter anderem für seine Darstellung des Zaren in Mussorgskys „Boris Godunow“, inszeniert von Otto Schenk Mitte der 1970-Jahre.

Nach seiner aktiven Karriere blieb er Wien verbunden und unterrichtete am Konservatorium.