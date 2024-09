Operation: Dirigent Thielemann muss pausieren und "Ring" in Mailand absagen

Wegen einer Operation und einer danach nötigen mehrwöchigen Erholungszeit muss Dirigent Christian Thielemann mehrere Engagements absagen, darunter den gesamten „Ring des Nibelungen“ an der Scala in Mailand.

„Mit großer Trauer“, schrieb Thielemann laut einer Aussendung der Scala, „verzichte ich auf dieses Projekt, das wir gemeinsam mit Dominique Meyer, mit dem mich eine lange Freundschaft verbindet, mit David McVicar und dem Team der Scala Schritt für Schritt aufgebaut haben. Meine Gesundheit hindert mich leider daran, für ,Rheingold' an der Scala zu sein, und die Kontinuität des künstlerischen Ansatzes während des Ring des Nibelungen ist so wichtig, dass man von Anfang an dabei sein muss. Hinzu kommt mein Engagement an der Berliner Staatsoper und die ungewisse Situation an der Scala. Ich möchte der Scala und allen beteiligten Künstlern meine besten Wünsche für diese wunderschöne Produktion senden.“

Was er mit "ungewisser Situation" meint: Eigentlich sollte der bisherige Leiter der Fenice-Oper in Venedig, Fortunato Ortombina neuer Intendant der Scala werden. Der aber wollte eigentlich nicht. Nun leitet Ortombina mit Meyer gemeinsam das Haus in einer Übergangszeit, bevor er es übernimmt. Die Besetzung eines der wichtigsten Opernhäuser der Welt wurde zum Politikum.

"Das Rheingold", das im Oktober Premiere hat, wird nun von Simone Young und, bei späteren Vorstellungen, von Alexander Soddy dirigiert. Wer die anderen Teile der Tetralogie leitet, wird erst entschieden.