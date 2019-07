Oper: Muti lobt Meyer, will aber nicht an der Scala dirigieren

Trotz des geplanten Wechsels von Staatsopern-Direktor Dominique Meyer an die Scala ab Juli 2021 will Dirigent Riccardo Muti nicht wieder am Mailänder Opernhaus dirigieren. „Ich schätze Meyer, er wird an der Scala eine großartige Arbeit leisten. Das Problem ist, dass ich das Scala-Orchester nicht mehr kenne und nicht weiß, wie es spielt“, so Muti im Interview mit der Tageszeitung „Il Giornale“.„Ich weiß nicht mehr, auf welchem Niveau das Orchester spielt, und ich habe keine Lust, mich an die Arbeit zu machen. Es gibt nicht viele Orchester, mit denen ich arbeite“, so der Dirigent, der am Sonntag seinen 78. Geburtstag gefeiert hat.