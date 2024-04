Oper "Mefistofele" am Teatro La Fenice in Venedig: Spektakulärer Höllenritt

Eigentlich ist Arrigo Boito der Musikwelt in erster Linie als Librettist von Giuseppe Verdis Opern „Otello“ und „Falstaff“ bekannt. Aber er war auch Komponist und schrieb eine einzige vollendete Oper über den Fauststoff: „Mefistofele“, in welchem er, das Böse, den Verführer und Menschenverächter in den Mittelpunkt der Handlung stellt und Szenen aus Faust I und II miteinander vereint. Das Werk hat seinen Weg auf die Bühne gefunden, wird aber leider unverständlicherweise viel zu selten aufgeführt, denn es hat eigentlich alles, was für seine Bühnentauglichkeit spricht.

Das dachte man sich offensichtlich jetzt auch am Teatro La Fenice in Venedig, das eine spektakuläre und ideenreiche aber auch teils überfrachtete Inszenierung von Moshe Leiser (auch Bühnenbildner) und Patrice Caurier zeigt.