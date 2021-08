Unfassbar, wenn die Realität die Kunst einholt wie bei der Neuproduktion von „Intolleranza 1960“ bei den Salzburger Festspielen. Eigentlich könnte man dieses furiose Stück Musiktheater heute „Intolleranza 2021“ nennen. Denn es erfasst die Gegenwart in ihren düstersten Facetten. Regisseur Jan Lauwers trägt dem Rechnung und zeigt aktuelles Tagesgeschehen auf seiner leeren Bühne in der Felsenreitschule. Als er vor drei Jahren die Arbeit an seiner Deutung begann, konnte er nicht wissen, dass just am Tag seiner Premiere Kabul von den Taliban eingenommen wird und damit die Fragen um neue Flüchtlingsströme, Abschiebungen, Fremdenhass wieder dringlicher werden. Er konnte auch nicht wissen, dass Naturkatastrophen wie Überflutungen zum akuten globalen Problem werden. Genau davon erzählt Nono.