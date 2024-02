Oper Graz: Die Zerrissenheit der Minka, feinsinnig gezwitschert

Wegen einer finanziellen Notlage ihrer Mutter willigt sie vorerst ein. Letztlich bleibt sie aber doch in ihrem Dorf. Offen bleibt dabei, ob sie damit glücklich ist: Das ist die Handlung von „Die Nachtigall von Gorenjska“ („Gorenjski slavček“) von Anton Foerster. Sie gilt als die slowenische Nationaloper, am Opernhaus von Ljubljana steht sie auch regelmäßig am Spielplan. Hingegen kam es über die Grenzen hinaus zu keiner Verbreitung. Eigentlich stammt der 1837 geborene Komponist ja aus Böhmen, übersiedelte jedoch 1867 in die slowenische Hauptstadt, wo er 40 Jahre lang als Komponist und Lehrer wirkte und das Musikleben nachhaltig prägte.