"Open House Wien": Häuser schauen, Stadt entdecken

Das Verborgene – zumindest für zwei Tage – an die Oberfläche bringen will Iris Kaltenegger: Der Architektin geht es darum, "dass die Wiener ihre eigene Stadt entdecken, die Stadt wahrnehmen". Beim von ihr initiierten Projekt "Open House Wien" am 13. und 14. September werden erstmals 70 architektonisch wertvolle Gebäude für Besucher geöffnet.

Zum Beispiel das "Tunesische Dorf" auf dem Dach eines Altbauhauses in der Radetzkystraße, das Coworking Space "Zur goldenen Forelle" in Breitensee oder die runde Einsegnungskapelle aus dem Jahr 1935 am Friedhof der Namenlosen hinter den Getreidespeichern am Alberner Hafen.

So etwas gibt es bereits – bis nach New York – in 22 Städten. Jetzt ist auch Wien dabei. Das Format ist, offenbar weil es so simpel ist und einfach Türen öffnet, sehr erfolgreich.