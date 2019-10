Onuka singt gegen die Okkupation der Ukraine an

„Er baute die alten ukrainischen Folk-Instrumente, wollte sie wiederbeleben, da sie in der Zeit der Sowjetunion in Vergessenheit geraten waren. Schon mit fünf Jahren lernte ich bei ihm, die Sopilka, eine traditionelle Holzflöte, zu spielen.“

Genauso wichtig wie die Musik waren für die kleine Schyschtschenko die Erzählungen des Opas, der Fakten über die wechselvolle Geschichte ihrer Heimat in Märchen verpackte. „Dadurch lehrte er mich, mein Land zu lieben. Denn er hatte so eine tiefe Liebe zu der einzigartigen Natur und der so reichen, uralten Kultur der Ukraine. Das hatte nichts mit Patriotismus zu tun, es war nur eine innige Verbundenheit mit seinen Wurzeln.“