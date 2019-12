"One Thousand and More Pictures": Fotos mit Überraschungspotenzial

Beschenken Sie sich zu Weihnachten doch einfach einmal selbt. Wie wäre es mit Kunst? Mit einem Bild oder Foto eines jungen Künstlers? Der Nachwuchs gehört ohnehin mehr gefördert. Wenn Sie dann noch Überraschungen lieben, legen Sie ihr Geld (ohne Negativzinsen, ohne Spekulationsgebühren) in "One Thousand and More Pictures" (kurz OTAMP) anlegen. Das ist eine Art Crowd Funding Projekt, bei dem sich eine Gruppe von Fotografen zusammenfindet, um Kunstinteressierten Prints von ihren Fotografien anzubieten, die noch auf unentwickelten Filmrollen schlummern.